Olimpiadi, da Rowling a Musk: la polemica sul match Carini-Khelif

5/12 ©IPA/Fotogramma

IL COA: "DA MEDIA STRANIERI ATTACCHI MALIZIOSI" Contro “gli attacchi maliziosi e non etici da parte di alcuni media stranieri” a Khelif si schiera il Coa, Comitato olimpico dell’Algeria, che "considera del tutto ingiusto" il trattamento riservato all’atleta, ricordando come in patria sia considerata "una vera star"