Meloni a Casa Italia. "Khelif? Tesi estreme incidono su diritti donne"

Accompagnata da Malagò e da una delegazione del Coni, la premier ha cominciato la visita dalla "sala immersiva" di Milano-Cortina. Poi sugli spalti a vedere la pallavolo femminile e D'Amato ed Esposito che si giocano la finale di ginnastica artistica individuale. "'Emozionata per Carini, non era gara alla pari", ha detto la presidente del Consiglio dopo la rinuncia della pugile italia al match contro l'algerina Khelif ascolta articolo

Giorgia Meloni è arrivata a Parigi per vivere una giornata alle Olimpiadi 2024. Prima tappa, ovviamente, Casa Italia: qccompagnata dal presidente del Coni Giovanni Malagò e da una delegazione, la premieri ha visitato la base degli atleti Azzurri cominciando dalla "sala immersiva" di Milano-Cortina, e proseguendo nei saloni, poi nel giardino. Previsto un pranzo in compagnia, tra gli altri, dei campioni del nuoto Martinenghi e Ceccon. "Vedremo la pallavolo, vedremo le ragazze della ginnastica artistica. Ma, insomma, ogni gara è bella, ogni gara è importante, non credo che a loro faccia differenza se tra il pubblico c'è anche la presidente del Consiglio oppure no...", ha detto la presidente del Consiglio.

Meloni: "Quella di Angela Carini non sarebbe stata una gara alla pari" "Non ero d'accordo con la scelta del 2021, non sono d'accordo oggi, ringrazio Angela Carini per come si è battuta anche non siamo riusciti a vederla, abbiamo visto solo dei piccoli flash...". "Si è ritirata" le fanno notare i giornalisti a Casa Italia. Continua Meloni: "Mi dispiace ancora di più, mi ero emozionata ieri quando ha scritto combatterò' perché in queste cose sicuramente conta anche la dedizione, la testa, il carattere. Però poi conta anche poter competere ad armi pari. E dal mio punto di vista non era una gara pari". E aggiunge: "Sono anni che cerco di spiegare che alcune tesi portate all'estremo rischiano di impattare soprattutto sui diritti delle donne", ha affermato la premier. "Io penso che atleti che hanno caratteristiche genetiche maschili, non debbano essere ammessi alle gare femminili - ha aggiunto Meloni - E non perché si voglia discriminare qualcuno, ma per tutelare il diritto delle atlete a poter competere ad armi pari". Ancora: "Il Cio cambiò il regolamento nel 2021 su questa materia, noi presentammo una mozione per segnalare le conseguenze che questo poteva avere. E' un fatto che con i livelli di testosterone presenti nel sangue dell'atleta algerina, la gara è una gara che già non sembra equa in partenza". leggi anche Olimpiadi, Imane Khelif su ring femminile contro Carini: polemiche

Meloni: "Macron? Se riusciamo lo vedrò volentieri" "Con il presidente Emmanuel Macron siamo in contatto, lui oggi come penso sappiate non è a Parigi, quindi dipende se, fra quando lui ritorna e io riparto, riusciamo a incastrarci. Se riusciamo volentieri, i nostri staff si stanno sentendo per capire gli orari". Così la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, durante la visita a Casa Italia.

Meloni: "La Senna come il Tevere? I due fiumi si somigliano" "Ancora non ho guardato bene per capire" se la La Senna ricorda il Tevere. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Gioria Meloni, rispondendo alle domande dei cronisti a Casa Italia. ''Sicuramente i due fiumi si assomigliano, penso che scegliere di fare la gara di Triathlon nella Senna fosse una scelta, diciamo così, suggestiva. Poi ho visto che ha creato molte polemiche ma non entro nella materia, sono materie che attengono più alla scienza da questo punto di vista. Cerchiamo però di evitare le polemiche'', ha concluso Meloni.

Meloni: "A Parigi per i sacrifici dei nostri atleti" Di ritorno da un'impegnativa missione in Cina, siamo voluti passare anche qui a Parigi a salutare gli atleti, ringraziare l'organizzazione, il Coni, penso sia un dovere delle istituzioni esserci, soprattutto per questi ragazzi, per queste ragazze, che fanno sacrifici per anni sperando di sentir suonare l'inno nazionale, di veder sventolare la bandiera tricolore. La nazione nel suo complesso deve dire grazie a loro per questi sacrifici, per questo impegno, per questa dedizione", ha detto Meloni. La premier e il suo enturage assisteranno alla partita Italia - Paesi Bassi della pallavolo femminile e alla finale individuale femminile di ginnastica artistica.