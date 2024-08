Olimpiadi 2024 Parigi, Stano quarto nella marcia 20km maschile. LIVE

Si è aperta la sesta giornata delle Olimpiadi 2024 a Parigi. Oggi è la giornata che, tra le altre gare, vede in programma la marcia 20km sia per gli uomini che per le donne. Nella 20 km di marcia maschile Massimo Stano, oro olimpico a Tokyo nel 2021, ha chiuso al quarto posto. In gara erano presenti anche Francesco Fortunato e Riccardo Orsoni. Tra le donne occhi puntati su Antonella Palmisano, anche lei oro a Tokyo, con lei le azzurre Eleonora Giorgi e Valentina Trapletti.

La gara maschile è stata rinviata di mezz’ora - dalle 8 anziché dalle 7.30 - a causa del maltempo che nella notte ha colpito la capitale francese. Oggi, intanto, è prevista la visita della premier Giorgia Meloni a Casa Italia.





Ieri l’Italia ha conquistato 2 medaglie, entrambe d’argento: secondo posto nel canottaggio, 4 di coppia maschile, per Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili; seconda anche Silvana Maria Stanco nella prova del trap del tiro a volo. Delusione invece per Simona Quadarella, arrivata quarta nei 1500m stile libero.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: