Olimpiadi, Alice Bellandi medaglia d’oro nel judo -78kg: “Un sogno”

L’atleta italiana ha conquistato il gradino più alto del podio nel judo, nella categoria fino a 78 chili. In finale ha sconfitto l'israeliana Inbar Lanir. “Ci ho lavorato tutti i singoli giorni, ci ho pianto una vita intera e ora non posso crederci”, ha detto. Poi il bacio alla compagna: "È un oro pieno di amore". Ad applaudirla anche Meloni e Albano

L’oro di Alice Bellandi

Alle Olimpiadi Bellandi ha battuto ai quarti l'ucraina Yelyzaveta Lytvynenko. Poi in semifinale ha affrontato con successo la portoghese Patricia Sampaio. In finale, poi, ha sconfitto l'israeliana Inbar Lanir e ha conquistato l’oro, il quinto per l’Italia.

“Un sogno”

"Non so neanche se sia vero, è un sogno – ha commentato Alice Bellandi, 25enne bresciana, dopo la vittoria –. È troppo grande per me, ci ho lavorato tutti i singoli giorni, ci ho pianto una vita intera e ora non posso crederci". Sia parlando con i giornalisti sia sul podio, l’azzurra non ha trattenuto le lacrime. Dopo la vittoria, Bellandi è corsa a baciare la sua compagna, Jasmine. "Mi spiace venga vista come una cosa straordinaria, è amore. Chi bacereste voi dopo risultati così importanti? Sicuramente, come ogni cosa si muove per amore, lo sport è amore, l'amicizia è amore, i partner sono amore". Poi ha concluso: "È un oro pieno di amore".