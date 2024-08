Angela Carini e il ritiro contro Khelif: "Ora dico ciao alla boxe"

La vicenda

Dopo qualche istante dall'esordio nella categoria 66 chili dei pesi welter, la 25enne napoletana si è fermata per un problema al caschetto. Poi la decisione di abbandonare. L'episodio ha travalicato la sfera sportiva diventando una vera e propria questione mediatica e politica, anche se Carini ribadisce di non sentirsi strumentalizzata e di "voler solo stare lontana da questi discorsi". E sul non aver salutato Khelif "ho sbagliato, sono scesa dal ring per rabbia, ma non verso la mia avversaria". Nel frattempo la presidente del Consiglio ha incontrato a Parigi il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach. Al centro del colloquio uno scambio di vedute sull’andamento dei Giochi e sullo stato di preparazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. "Nel corso del faccia a faccia, è stato affrontato anche il caso dell’atleta Imane Khelif e il tema delle regole per garantire equità nelle gare sportive". Bach ha dichiarato all'Ansa che l'incontro con Meloni "è stato un incontro positivo, abbiamo parlato anche del caso Carini. Siamo rimasti d'accordo di restare in contatto per 'dare il benvenuto' allo stesso background scientifico e rendere la situazione più comprensibile perché lei (la pugile algerina iperandrogina Imane Khelif, ndr) è una donna e ha fatto competizioni per sei anni al livello internazionale".