Giornata mondiale tennis, l'"effetto Sinner" sul mondo della racchetta

Dal 2023, la Fitp (Federazione italiana tennis e padel) ha registrato una crescita esponenziale di tesserati. Un entusiasmo così, a livello tennistico, in Italia, non si respirava dagli anni Settanta-Ottanta. Salgono i ricavi del settore, così come il numero di tornei, eventi e scuole tennis presenti sul territorio ascolta articolo

L'investitura a numero uno del mondo, la 'doppietta' agli Australian Open e in Coppa Davis, il trionfo agli Us Open e la vittoria alle Atp Finals di Torino: Jannik Sinner è il simbolo del tennis italiano che negli ultimi anni ha raggiunto vette mai toccate prima. In occasione della giornata mondiale del tennis, vediamo come l’ “effetto Sinner” ha influito ultimamente sul mondo della racchetta italiano (e non solo).

I numeri in crescita del tennis italiano Nel 2023, la Fitp (Federazione italiana tennis e padel), ha avuto "821mila tesserati", come ha detto il presidente Angelo Binaghi. Un entusiasmo così per la racchetta in Italia non si respirava dagli anni Settanta-Ottanta. C’è da considerare poi che alcune stime parlano di oltre 700mila tesserati a inizio 2024. Nel 2001, anno di nascita di Sinner, i tesserati erano "solo" 129mila. Se si parla di fatturato, la crescita è esponenziale. Nel 2001 si parlava di 15 milioni, mentre nel 2023 di ben 185, grazie a un incremento sostanziale di spettatori, turisti e investitori stranieri. In base alle stime, se i benefici economici e sociali legati al tennis sono calcolati in 266 milioni di euro, il solo "effetto Sinner" ha contribuito a generare circa 21 milioni di euro. Approfondimento Tennis, Wada: "Sinner caso unico, un anno sarebbe stato eccessivo"

I tornei e le iniziative per i più giovani Cambiano anche i numeri dei tornei organizzati in Italia e degli eventi, in generale, legati al mondo del tennis. Dai 10.297 tornei organizzati dalla Fitp nel 2019, nel 2024 si è passati a 17.580, con il coinvolgimento di circa 743mila tesserati. Una crescita, quella del movimento legato al tennis, che parte anche dai più piccoli e dalle scuole. Nel 2023 la Fitp ha investito 6 milioni nel progetto Racchette in classe, mentre nel 2024 sono stati 8 i milioni messi a disposizione dalla Federazione per lo stesso piano, che ha coinvolto all’incirca 400mila bambini. E che continua anche nel 2025. L’obiettivo? Arrivare a un milione entro 5 anni. Un ruolo importante lo giocano anche gli spazi dove praticare il tennis. Rispetto al 2020, nel 2024 si è registrato un +34% di presenza di scuole tennis (2.593), un +28% di numero di circoli affiliati (4.067) e un +43% di tecnici certificati (13770). Approfondimento Sinner sbarca su Youtube e TikTok, nuovi canali social per il tennista

I fan italiani E a livello internazionale? Secondo i dati di Statista, nel 2023, l’Italia è stata tra i Paesi con la più alta percentuale di seguaci di tennis nel mondo. Al primo posto c’è la Spagna (30%), seguita da Australia e Svizzera. L’Italia si è posizionata quinta con il 23%. Proprio nel 2023 stava inziando l'ascesa di Jannik Sinner, che è poi andata consolidandosi nel 2024 e nel 2025. Approfondimento Carota Boys, chi sono i fan di Jannik Sinner e perché si vestono così