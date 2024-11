Introduzione

La nazionale italiana di tennis si è aggiudicata l’edizione 2024 della Coppa Davis, superando nell’atto finale del torneo i Paesi Bassi. Si è trattata della nona finale giocata dall’Italia, che ha partecipato alla Davis per la prima volta nel 1922 e si è aggiudicata per tre volte la “Coppa dell’insalatiera”.



“Questa Coppa ha sempre un sapore speciale, vuol dire tanto per noi avere rivinto questo trofeo. Qui volevo starci, volevo difendere questo titolo e ci siamo riusciti dando più del 100%, perché non c'è mai nulla di scontato", ha detto Jannik Sinner dopo il trionfo. “È stata una vittoria sofferta, voluta, desiderata tanto. Grazie a tutti i miei compagni, sento un'emozione grandissima", ha detto l’altro protagonista, Matteo Berrettini