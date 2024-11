Coppa Davis 2024, oggi alle 16 la finale Italia-Olanda

La squadra di Filippo Volandri è pronta ad affrontare gli olandesi. Sarà il remake della sfida dei gironi di Bologna, vinta 2-1 dall'Italia lo scorso settembre. La finale è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Un anno dopo, l'Italia è di nuovo in finale in Coppa Davis. E gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, sono a caccia della seconda insalatiera consecutiva, dopo il successo indimenticabile del 2023. Dalle 16, a Malaga, gli italiani affronteranno l'Olanda, alla prima finale di Davis della sua storia (in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Sarà il remake della sfida dei gironi di Bologna, vinta 2-1 dagli azzurri lo scorso settembre con i successi in singolare di Berrettini e Cobolli su Van de Zandschulp e Griekspoor.