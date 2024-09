Inizia la Champions League, ecco dove vedere le partite in tv

Per la prima volta cinque italiane al via della massima competizione europea. Sky e NOW trasmettono in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025. Oggi si parte con la Juventus-PSV alle 18.45 e Milan-Liverpool alle 21

La nuova Champions Legaue è ai nastri di partenza. Tra martedì 17 e giovedì 19 settembre la prima giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire 17 partite del primo turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Per la prima volta nella storia scenderanno in campo cinque squadre italiane: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Sky e NOW trasmettono in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025 (inclusi i preliminari dei playoff che si sono svolti ad agosto) fino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025.

Si comincia con Juventus e Milan

Stasera alle 18.45 sarà la Juventus la prima italiana a scendere in campo in casa contro il PSV, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alle 21 debutto anche per il Milan che, al Meazza, ospiterà il Liverpool, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Chiude l'Atalanta che ospita l'Arsenal

Merocoledì 18 appuntamento alle 18.45 con l'esordio del Bologna contro lo Shaktar Donetsk, che sarà possibile seguire sempre su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alle 21 la sfida tra Manchester City e Inter sarà, invece, trasmessa da Prime Video. Chiude il programma delle italiane, giovedì 19 settembre, Atalanta-Arsenal, in onda alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.