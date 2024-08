Sorteggi Europa League e Conference, italiane scoprono le avversarie

Come funziona il sorteggio in Europa League

In Europa League ciascuna delle 36 squadre scoprirà il nome delle 8 avversarie che affronterà nella “fase campionato”. Come in Champions League, anche in EL le squadre sono divise in 4 fasce. Ogni squadra sarà sorteggiata contro 8 avversari (due di ogni fascia, uno dei quali giocherà in casa e l'altro in trasferta). Nella fase campionato le squadre non possono affrontare avversari del proprio Paese e possono essere sorteggiate contro un massimo di due squadre appartenenti alla stessa federazione. Per ogni squadra sorteggiata manualmente, un software automatico sorteggerà casualmente gli avversari e quali partite saranno in casa e quali in trasferta. Roma e Lazio sono entrambe in prima fascia e comunque non potranno incontrarsi per ora. L'Uefa ha comunicato che il calendario con le date e gli orari delle partite sarà trasmesso ufficialmente domani, sabato 31 agosto.