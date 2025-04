Il derby turco finisce in rissa: Mourinho afferra il naso di Buruk

Il derby di Istanbul finisce in rissa. Josè Mourinho tira il naso dell’allenatore del Galatasaray Okan Buruk al termine della partita persa 2-1 dal suo Fenerbache nei quarti di finale della Coppa di Turchia. Decisiva per i vincitori la doppietta di Osimhen. A seguito del triplice fischio, il Ct portoghese, si è avvicinato al tecnico avversario per poi afferrargli il naso. L’allenatore turco, secondo le immagini, si è lasciato cadere a terra, coprendosi il volto con le mani.

Le tensioni dentro e fuori dal campo

La reazione dell’arbitro Aydin è stata immediata: espulsione per Mourinho e tre dei suoi giocatori. Ora si attende un intervento della giustizia sportiva della federcalcio turca. La tensione alle stelle ha portato la polizia, in tenuta antisommossa, a entrare in campo per sedare gli animi. "Dovevamo darci la mano, e invece l'ha usata per stringermi il naso da dietro" queste le parole a caldo di Buruk che ha cercato di mitigare il nervosismo di un derby già abbastanza teso. "Non è un gesto elegante, ma resta una cosa di campo; non voglio dargli troppa importanza" ha aggiunto il Ct turco. È entrato a gamba tesa nella disputa anche Mauro Icardi che dopo aver seguito la partita dagli spalti ha pubblicato il video del gesto di Mourinho commentando: "Non giocano solo a pallamano, fanno anche pugilato!!!".