Conference League, Puskas Akademia-Fiorentina 5-6 ai rigori

Dopo il pareggio per 3 a 3 nella partita d’andata giocata al Franchi, i giocatori di Palladino si sono qualificati alla fase a gironi della Conference League battendo 5-4 ai calci di rigore la Puskas Akademia nella gara di ritorno dei playoff, in Ungheria

La Fiorentina accede al maxi-girone di Conference League. Dopo il 3-3 dell’andata al Franchi, la Viola soffre tantissimo ma supera in trasferta ai calci di rigori l’Akademia Puskas. Di Kean la rete al 59’ che sembrava decisiva prima del pareggio su rigore al 97’ di Nagy. Fiorentina che ha anche giocato in nove tutti i tempi supplementari dopo le doppie ammonizioni di Ranieri e Comuzzo. I toscani conosceranno le prossime avversarie il 30 agosto durante il sorteggio di Nyon.

La cronaca di Puskas Akademia-Fiorentina

È complicato il primo tempo per la Fiorentina, che non riesce a trovare i tempi e il ritmo per impensierire la Puskas Akademia. Gli ungheresi invece si rendono pericolosi diverse volte, con De Gea bravo a rispondere. La ripresa inizia come la prima frazione, con Golla che colpisce il palo al 49’ e solo due minuti dopo De Gea è costretto a un nuovo grande intervento. Al minuto 58 fiammata improvvisa della Viola: Kean si libera del difensore e segna il gol dell'1 a 0. La Puskas Akademia però trova il pari all'ultimo minuto del recupero, con il calcio di rigore - costato anche l'espulsione a Ranieri - trasformato da Nagy. Si va quindi ai tempi supplementari e poi ai rigori dove segnano tutti i calciatori della Fiorentina. Decisiva la parata di De Gea su Szolnoki.

Il tabellino di Puskas Akademia-Fiorentina: 5-6 (d.c.r)

59' Kean (F), 97' (rig) Nagy (P)

PUSKAS AKADEMIA (4-3-3): Pecsi; Maceiras, Golla, Stronati, Nagy; Pisek (79' Szolnoki), Favorov, Nissila; Soisalo (88' Vekoni), Puljic (67' Komaromi), Levi (67' Colley). All. Hornyak

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta (71' Parisi), Pongracic (54' Comuzzo), Ranieri; Dodò (83' Kayode), Amrabat, Richardson, Biraghi; Ikoné (54' Colpani), Sottil (54' Kouamé); Kean (91' Mandragora). All. Palladino

Ammoniti: Pongracic (F), Kean (F), Plsek (P), Comuzzo (F), Ranieri (F), Colley (P), Komaromi (P), Favorov (P), Maceiras (P)

Espulsi: Ranieri (F), Comuzzo (F)