Europa League, alle 21 Braga-Lazio e Roma-Eintracht. Le formazioni

Termina oggi la fase campionato dell’Europa League 2024/25: questa sera a scendere in campo alle ore 21 saranno tutte le squadre impegnate nella competizione, comprese le due italiane. La Lazio, attualmente prima in classifica, è di scena in Portogallo contro il Braga: agli uomini di Baroni basta un punto per essere certi di chiudere in vetta al girone dopo aver già strappato il pass diretto per gli ottavi di finale. La Roma, invece, riceve all’Olimpico l’Eintracht Francoforte: alla squadra di Ranieri serve una vittoria per essere certi di disputare i playoff. (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE). Entrambe le partite sono in diretta su Sky.