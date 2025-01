Serie A, il Milan batte il Parma 3-2. Ora in campo Udinese-Roma

La cronaca di Milan-Parma

nel pt 25' Cancellieri, nel st 35' Delprato, 47' Reijnders, 50' Chukwueze

A San Siro il Parma ci prova con Djuric, poi occasione per Gabbia. Al 23’ Leao spreca e un minuto dopo la sblocca Cancellieri. Al 29’ gol di Morata annullato per fuorigioco. Al 36’ rigore per il Milan per un fallo di Suzuki su Pavlovic: tira Pulisic e non sbaglia. Al 43’ Suzuki chiude su Reijnders e arriva un giallo per Fofana che salterà il derby. Nella ripresa Morata subito pericoloso, Hernani ci prova dalla distanza ma il tiro è alto. Al 71' sinistro di Reijnders deviato in corner sopra la traversa, poi Maignan salva su Almqvist. All'80' Parma di nuovo in vantaggio con un gol di Delprato, all'88 segna Pavlovic ma la rete rossonera viene annullata per fuorigioco. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 92': rete di Reijnders. Poi al 95' la ribalta Chukwueze e il Milan porta a casa tre punti.

Il tabellino di Milan-Parma 3-2

24' Cancellieri (P), 38' Pulisic Rig. (M), 80' Delprato (P), 90' + 2' Reijnders (M), 90' + 5' Chukwueze (M)

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (32' st Jovic), Gabbia, Pavlović, Hernández (1' st Bartesaghi); Musah, Fofana (12' st Chukwueze), Reijnders; Pulisic, Morata I(12' st Abraham), Leão (1' st Bennacer). All.: Conceição

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani (25' st Haj), Sohm; Man (24' st Almqvist), Cancellieri (38' st Hainaut), Mihăilă (32' L›vik); Djurić (25' st Camara). All.: Pecchia

Ammoniti: Sohm per comportamento non regolamentare; Pavlovic, Vogliacco, Fofana, Del Prato, Haj, Hainaut per gioco falloso