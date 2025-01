Serie A, Como-Atalanta 1-2. Alle 18 calcio d’inizio di Napoli-Juventus

Dopo la vittoria di ieri del Torino sul Cagliari nell’anticipo del venerdì, la 22esima giornata del campionato prosegue oggi con tre partite. Nel pomeriggio i bergamaschi vincono in trasferta e in rimonta con una doppietta di Retegui. A seguire il big match al Maradona tra le squadre di Conte e Motta. In serata, alle 20.45 c’è Empoli-Bologna. Domani Milan-Parma alle 12.30, alle 15 Udinese-Roma, alle 18 Lecce-Inter e alle 20.45 Lazio-Fiorentina Lunedì le ultime due sfide Venezia-Verona e Genoa-Monza

Dopo l’anticipo del venerdì con la vittoria del Torino sul Cagliari , la 22esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altre tre partite. Nel pomeriggio Como-Atalanta è terminata 1-2. I bergamaschi hanno vinto in trasferta e in rimonta grazie a una doppietta di Retegui. A seguire, alle ore 18, calcio d’inizio dell’atteso big match Napoli-Juventus, in serata Empoli-Bologna alle 20.45. Domani, domenica 26 gennaio, si parte con Milan-Parma alle 12.30, poi alle 15 Udinese-Roma, alle 18 Lecce-Inter e alle 20.45 Lazio-Fiorentina. Questo turno si concluderà lunedì 27 con le ultime due sfide: alle 18.30 Venezia-Verona e alle 20.45 Genoa-Monza ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

Como-Atalanta: la cronaca della partita

Primo tempo con poche emozioni: l’Atalanta non riesce a costruire gioco mentre i padroni di casa sbloccano il match al 30esimo: Fadera approfitta di una palla persa da Zappacosta e crossa per Nico Paz che di sinistro batte Carnesecchi. Nella ripresa, al 56esimo arriva il pari degli ospiti: Brescianini mette in mezzo da sinistra per Retegui che anticipa tutti con una girata e la mette nell’angolino. Al 70esimo il centravanti della Dea trova la doppietta e ribalta il punteggio, ancora servito da Brescianini. Qualche minuto dopo Cutrone segna per il Como ma il gol viene annullato per fuorigioco. Anche il tris bergamasco di De Ketelaere viene annullato per un tocco di braccio.

Il tabellino di Como-Atalanta 1-2 (HIGHLIGHTS)

Gol: nel pt 30' Paz; nel st 12' e 25' Retegui

COMO (4-2-3-1): Butez; Engelhardt, Dossena, Kempf (29' st Belotti), Moreno (26' pt Fellipe Jack); Perrone (22' st Caqueret), Da Cunha; Diao, Paz, Fadera; Strefezza (22' st Cutrone). All.: Fabregas

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (10' st Ruggeri), Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado (10' st Brescianini), De Roon (1' st De Ketelaere), Ederson, Zappacosta (1' st Bellanova); Samarzdic; Lookman (33' st Toloi), Retegui. All.: Gasperini

Ammoniti: Lookman, Fellipe Jack, Brescianini, Samarzdic per gioco falloso, Cutrone per comportamento non regolamentare.