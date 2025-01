Champions League, Milan-Girona e Sparta Praga-Inter: le formazioni

Dalle 21 il Milan gioca in casa contro il Girona, mentre l'Inter affronta in trasferta lo Sparta Praga. Ieri tre le italiane scese in campo: l'Atalanta ha battuto 5-0 gli austriaci dello Sturm Graz, mentre il Bologna ha vinto 2-1 in rimonta con il Borussia Dortmund ma è aritmeticamente eliminato. Bruges-Juventus è finita 0-0 e per i bianconeri i playoff sono garantiti

