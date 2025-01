Europa League, AZ-Roma finisce 1-0. Ora Lazio-Real Sociedad

Sport

Nel nuovo anno sono tantissimi gli appuntamenti da non perdere per chi ama lo sport. Dalle Universiadi di Torino ai tornei del Grande Slam di tennis, dalla Ryder Cup di golf al Super Bowl di football. Ci saranno anche gli europei di basket e i mondiali di atletica, nuoto e volley. Per gli appassionati di calcio è tutto pronto per l’esordio del nuovo Mondiale per Club che si giocherà negli Usa. Ecco tutto il calendario