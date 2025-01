Pubblica foto della sua protesi peniena, falconiere Lazio licenziato

"La società - si legge nel comunicato diffuso dal club - si rende conto del dolore, peraltro condiviso, che ai tifosi provocherà la perdita dell'aquila nelle prossime gare casalinghe, ma ritiene che non è possibile essere associati, tutti, per di più con il simbolo storico dell'aquila, a un soggetto che, con la sua iniziativa, ha reso inammissibile la prosecuzione del rapporto"

La Lazio, "allibita nel vedere le immagini fotografiche e in video del sig. Juan Bernabè e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate", ha reso noto di avere "interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento". Il club dice addio al suo falconiere, che era finito agli onori delle cronache per aver raccontato e mostrato la sua operazione per farsi impiantare una protesi peniena, di cui ha diffuso filmati con alcuni scatti espliciti dell'organo operato.