Wimbledon, Rafael Nadal si ritira: non giocherà la semifinale

Rafael Nadal si ritira da Wimbledon. Lo spagnolo ha annunciato che non giocherà la semifinale del prestigioso torneo di tennis contro Nick Kyrgios per l'infortunio rimediato ai muscoli addominali. "Ci ho pensato molto - ha detto in una conferenza stampa in corso in questi minuti - ma non ha senso giocare. Credo che non posso continuare a giocare con questo dolore". Il 36enne ha vinto 22 titoli del Grande Slam.