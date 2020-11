Covid, Brusaferro: “Rischio alto, occorrono misure di mitigazione”

Nella conferenza stampa, con la presenza anche del presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, Brusaferro ha spiegato che “la circolazione del virus è cresciuta in modo molto significativo in tutta Europa ”. In particolare, “il nostro Paese eccede la soglia prevista da dati. L' Italia è molto ricca di casi e la crescita è molto significativa, superiore ai 100 casi per 100mila abitanti. Le terapie intensive e i ricoveri in area medica mostrano una curva che cresce rapidamente vicino a soglie critiche”, ha sottolineato il numero uno dell’Iss. “La curva per la reslienza cioè l’impatto sui servizi sanitari sta crescendo e ci si avvicina a soglie di valori critici, in relazione al bisogno di rispondere ai bisogni di salute”, ha aggiunto ancora.

In Italia indice Rt pari a 1.7

A proposito dei recenti provvedimenti presi dal Governo italiano e dalle autorità sanitarie, Brusaferro ha poi spiegato che “il flusso di indicatori è condiviso con le regioni, Iss e ministero, viene poi assemblato e analizzato. Quindi è un percorso articolato ma che garantisce momenti di validazione e condivisione. Per quanto riguarda, invece, la situazione attuale, il presidente dell’Iss ha confermato che l'Italia "è un Paese a scenario 3". In questo momento, "siamo a un Rt di 1.7, con un intervallo di confidenza di 1.5". Si tratta, ha aggiunto l’esperto, di un rt che "ha mostrato un rallentamento nella sua crescita ma per ridurre i casi dobbiamo portare l'Rt sotto 1". In questa fase, tutte le regioni sono sopra Rt 1, in alcuni casi anche 2, ha confermato Brusaferro.

Le terapie intensive e i dati regionali

Per quanto riguarda le terapie intensive, l'esperto ha spiegato che "in alcune regioni si è superata la soglia critica per l'occupazione degli ospedali e c'è probabilità alta in tutta Italia di saturazione entro un mese per le terapie intensive. Quindi c'è l'allerta e non possiamo permetterci di prendere sotto gamba la situazione", ha commentato. Al vaglio delle autorità sanitarie, in queste ore, la situazione della Campania. "Riteniamo validi i dati della Campania ma approfondimenti sono in atto per cogliere aspetti che potrebbero completare una analisi che è in corso". A livello regionale e sulla base dell'ultimo monitoraggio, in Italia "ci sono 4 regioni che vanno verso rischio alto e nelle quali è opportuno anticipare le misure più restrittive", ha segnalato Brusaferro, con 2 regioni che hanno una occupazione dei posti letto sopra il 30%, mentre 2 sono al 29%.