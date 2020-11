21/25 ©Ansa

In Calabria, il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha disposto da lunedì 9 novembre e per la durata di quindici giorni, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città. Una decisione presa in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso. Il provvedimento blocca le lezioni in presenza nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie che, insieme alle classi di prima media, erano le uniche rimaste aperte come prevede la zona rossa regionale. Le lezioni per le altre scuole si stavano svolgendo con la didattica a distanza