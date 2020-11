Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 9 novembre

Calano i test giornalieri eseguiti (ieri 191.144), stabile la percentuale di positivi (17,1%). Le vittime sono 356 in 24 ore, per un totale di 41.750, mentre le terapie intensive salgono a 2.849 (+100). I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 960.373

Sono 25.271 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 32.616), a fronte di 147.725 tamponi giornalieri effettuati (ieri 191.144), con la percentuale di positivi stabile al 17,1%. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 9 novembre sulla situazione coronavirus in Italia ( GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA ). Le vittime sono 356 in un giorno, mentre le terapie intensive arrivano a 2.849 (+100).

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 960.373. Le vittime, in totale, sono 41.750, con 356 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 331). I guariti in un giorno sono 10.215, per un totale di 345.289. I ricoverati con sintomi sono 27.636 (+1.196). Sono invece 542.849 le persone in isolamento domiciliare (+13.402). I tamponi sono in tutto 17.522.438, in aumento di 147.725 rispetto all’8 novembre. I casi testati sono finora 10.635.747 al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi è stato eliminato 1 caso in quanto duplicato; La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso COVID-19.