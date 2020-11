Covid, in Lombardia 8.180 nuovi casi e 152 decessi nelle ultime 24 ore

Con 52.712 tamponi effettuati, le persone risultate positive in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 8.180: il rapporto tra positivi e tamponi in regione è in netto calo, dal 23.2% di ieri al 15,5% di oggi. I guariti o dimessi sono 1.615. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO)

Aumentano invece i decessi, che sono 152 per un totale di 18.723 morti dall'inizio della pandemia, e i ricoveri, sia in terapia intensiva (56 in più rispetto a ieri, per un totale di 764) che negli altri reparti (+225, totale 6.907).

I dati per provincia

Dopo il boom di ieri, calano i nuovi positivi a Varese, dove i casi da oltre 3000 passano a 943. Sempre molto colpita la città metropolitana di Milano con 3.148 positivi di cui 1.149 a Milano città. Sono 958 i nuovi casi a Como, 854 a Monza e Brianza.