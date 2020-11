Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Certi provvedimenti devono essere valutati a livello nazionale, se si accerta che la diffusione del virus è capillare su tutto il territorio, valutiamo questa ipotesi", ha affermato il governatore lombardo, Attilio Fontana, ha commentato l'ipotesi di un lockdown nazionale a 'Fuori dal Coro' su Rete4. "Sono stato io - ha poi aggiunto parlando della divisione del territorio nazionale in zone di rischio - prima del governo, ad avere emesso un'ordinanza, quella del coprifuoco del 21 ottobre che poi è stata ripresa dal governo. Quella che ha fatto arrabbiare Salvini. Non si può dire quindi che non mi volessi assumere le responsabilità". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICI)

7:07 – Fontana: “Se il virus è capillare valutare ipotesi lockdown”

"Certi provvedimenti devono essere valutati a livello nazionale, se si accerta che la diffusione del virus è capillare su tutto il territorio, dico valutiamo questa ipotesi". Così il governatore lombardo, Attilio Fontana, ha commentato l'ipotesi di un lockdown nazionale a 'Fuori dal Coro' su Rete4. "Sono stato io - ha poi aggiunto parlando della divisione del territorio nazionale in zone di rischio - prima del governo, ad avere emesso un'ordinanza, quella del coprifuoco del 21 ottobre che poi è stata ripresa dal governo. Quella che ha fatto arrabbiare Salvini. Non si può dire quindi che non mi volessi assumere le responsabilità". Quando ho parlato "di schiaffo alla Lombardia", per la zona rossa, "il mio discorso era diverso, lo schiaffo stava nel fatto che per prendere la decisione non si fossero utilizzati dati aggiornati ma vecchi di 15 giorni e non si è fatto nessun riferimento agli ultimi dati che erano già in possesso". Venerdì "si riunirà il comitato tecnico scientifico che seguirà le mie indicazioni e farà delle proiezioni sui prossimi 15 giorni, non dobbiamo rincorrere il virus ma prevenirlo", ha concluso.