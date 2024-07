Milano, lavori in Via Orefici: 6 linee tram ATM deviate. Cosa sapere

A causa di alcuni lavori alla pavimentazione di Via Orefici, in centro a Milano, sei linee di tram ATM saranno deviate durante la fascia serale per una settimana. A renderlo noto è proprio l'azienda dei trasporti milanesi con una nota. In particolare le linee 2, 3, 12, 14, 16 e 19 cambiano servizio dal 18 al 26 luglio, dopo le 20:30 tutte le sere, tranne la domenica.

Cosa cambia

Tram 2: è sospeso tra Baiamonti e Porta Genova

Nelle due direzioni devia e passa da via Ceresio, piazzale Cimitero Monumentale, via Procaccini, corso Sempione, via Pagano, largo V Alpini, via Ariosto, via San Michele del Carso, piazzale Aquileia, viale Coni Zugna. Tra Monumentale e Porta Genova usate M5 + M2 cambiando a Garibaldi.

Tram 3: è sospeso tra Sant’Eustorgio e Duomo

Fa normale servizio tra Gratosoglio e la fermata corso San Gottardo/piazza 24 Maggio. Per il centro usate la M2 da Abbiategrasso o Porta Genova.

Tram 12: è sospeso tra Missori e Roserio

Fa normale servizio tra Molise e la fermata Missori. Tra Missori e Roserio usate M3+M1 (Missori-Duomo-Cairoli) + il tram 16 (Cairoli-Roserio).

Tram 16: è sospeso tra largo d’Ancona e Missori

Fa servizio su due tratte separate: Monte Velino-Missori e San Siro-largo d’Ancona. Poi, devia: invece di girare in corso Magenta passa da Cairoli, Foro Buonaparte e Lanza. Da Lanza fa le stesse fermate del 12 fino a Roserio. Da qui riparte al contrario. Tra largo d’Ancona e Missori usate M1+M3 (Conciliazione-Duomo-Missori).

Tram 14: è sospeso tra Coni Zugna/Solari e Ponte Vetero

Fa servizio su due tratte separate: Cimitero Maggiore-Ponte Vetero (poi gira e termina in via Cusani) e Lorenteggio-Porta Genova. Tra Coni Zugna/Solari e Ponte Vetero usate M2+M1 (Sant’Agostino-Cairoli).

Tram 19: è sospeso tra Bixio e Virgilio e tra Domodossola e Quinto Alpini

Nelle due direzioni passa da viale Piave, viale Vittorio Veneto, Repubblica, via Turati, via Manzoni, via Grossi, via Broletto, via Cusani, Cairoli, Foro Buonaparte e Cadorna.



In alternativa tra Bixio e Virgilio:

tram 9 tra Bixio e 5 Giornate

tram 12 tra 5 Giornate e Missori, poi M3 e M1 fino a Cadorna

In alternativa tra Domodossola e Quinto Alpini

bus B19