Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In netto calo il rapporto tra positivi e tamponi effettuati in Lombardia: con 52.712 tamponi effettuati, i nuovi positivi sono 8.180 e il rapporto è sceso al 15,5%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:27 - In Lombardia cala rapporto positivi/tamponi, 152 morti

In netto calo il rapporto tra positivi e tamponi effettuati in Lombardia: con 52.712 tamponi effettuati, i nuovi positivi sono 8.180 e il rapporto è sceso al 15,5%. I guariti o dimessi sono 1.615. Aumentano invece i decessi che sono 152 per un totale di 18.723 morti in regione dall'inizio della pandemia. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva (+56, totale 764) e negli altri reparti (+225, totale 6.907). Calano i nuovi positivi a Varese che da oltre tremila passano a 943, sempre molto colpita la città metropolitana di Milano con 3.148 positivi di cui 1.149 a Milano città, 958 i nuovi casi a Como, 854 a Monza e Brianza.

7:21 - Il procuratore di Lodi è tornato negativo e al lavoro

Il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro è guarito dal Covid. Aveva saputo di essere positivo lo scorso 19 ottobre, dopo uno screening da lui stesso voluto ed effettuato direttamente negli uffici della Procura. Chiaro ha spiegato di star bene, di essersi negativizzato al virus e di essere tornato al lavoro. Con lui sono rientrate in servizio anche le altre tre persone che, sempre in Procura, erano state trovate positive.