Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri in Lombardia si sono registrati 9.291 casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Non si arresta la crescita dei ricoveri per cCoronavirus nei sette ospedali di Varese e provincia. Ieri erano circa 550 e "abbiamo superato i 600 pazienti Covid ricoverati nelle nostre strutture - comunica la Asst Sette Laghi -. Sono tanti. Ma abbiamo ancora dei margini che ci permetteranno di continuare a dare una risposta assistenziale adeguata a tutti coloro che ne avranno bisogno anche nei prossimi giorni". Al momento risultano occupati praticamente tutti i 40 posti di terapia intensiva convertiti, ma non gli altri 18 letti allestiti da ieri in un blocco operatorio all'ospedale di Circolo di Varese. "C'è ordine, professionalità e un grande senso di responsabilità: cinquemila persone - sottolinea la Asst in un messaggio su Facebook - stanno dando il massimo per portare avanti la nostra missione a fronte di un'emergenza senza precedenti". Il messaggio si è concluso con un appello: "Noi andiamo avanti. Voi stateci vicino e rispettate le regole. Pieghiamo questa curva!".