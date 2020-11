Covid, in Lombardia 10.634 casi su oltre 55mila tamponi

Con 55.636 tamponi effettuati sono 10.634 i nuovi positivi in Lombardia con il rapporto in calo al 19,1% rispetto al valore di ieri del 21,6%. I guariti/dimessi sono 2.040, mentre i deceduti sono 118, per totale di 19.028 morti in regione dall'inizio della pandemia. Crescono sia i ricoverati in terapia intensiva, dove sono 19 in più rispetto a ieri per un totale di 801, che negli altri reparti, dove si registrano 272 nuovi ricoveri per un totale di 7.319 pazienti. Tra i nuovi casi positivi 4.451 sono in provincia di Milano, di cui 1.973 a Milano città, 1.236 a Monza e Brianza, 1.213 a Varese, 737 a Como e 623 a Brescia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)