Strade 30 Km/h, il limite vicino a 7 scuole di Milano: quali sono

L'obiettivo del Comune di Milano: 100 strade a 30km/h entro settembre

Le prime sette strade per introdurre il limite di 30 km/h a Milano sono quelle situate vicino a delle scuole. Il Comune di Milano ha scelto via Corridoni (dove si trova la primaria Cuoco-Sassi), via Cardinal Mezzofanti (con un asilo e una primaria), via Sabatino Lopez (dove c'è un asilo), via Oglio (scuola d'infanzia), via Graf (scuola d'infanzia), via Fara (primaria) e via Imbriani (scuola d'Infanzia).



A fine giugno Palazzo Marino punta ad arrivare ad altre venti strade, per procedere "a passi svelti" all'obiettivo di 100 strade milanesi a 30 km/h.

La decisione su quali arterie del traffico privilegiare per introdurre il limite di velocità viene presa sulla base di uno studio dell'Amat, che ha elaborato una classifica di strade per incidenti, prendendo in considerazione quelle con scuole e negozi.