Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 11 novembre

Sono 32.961 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 35.098 ), a fronte di 225.640 tamponi giornalieri effettuati (ieri 217.758). La percentuale di positivi sul totale dei campioni analizzati è del 14,6%. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell' 11 novembre sulla situazione coronavirus in Italia ( GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA ). Le vittime sono 623 in un giorno, mentre le terapie intensive arrivano a 3.081 (+110).

Vittime, tamponi e guariti

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.028.424. Le vittime, in totale, sono 42.953, con 623 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti, in un giorno, sono 9.090, per un totale di 372.113. I ricoverati con sintomi sono 29.444 (+811). Sono invece 580.833 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 17.965.836, in aumento di 225.640 rispetto al 10 novembre. I casi testati sono finora 10.891.971 al netto di quanti tamponi abbiano fatto.