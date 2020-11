Covid, l’11 novembre test positivi da inizio pandemia superano milione

Sono 1.028.424, compresi guariti e deceduti, le persone risultate ufficialmente positive al coronavirus in Italia. Secondo il bollettino del ministero della Salute, i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 32.961 (ieri 35.098), a fronte di 225.640 test effettuati (ieri 217.758). La percentuale di positivi rispetto ai tamponi fatti è del 14,6%. I decessi sono in tutto 42.953, con 623 nell’ultimo giorno. I pazienti in terapia intensiva sono 3.081 (+110)