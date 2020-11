La regina degli scacchi, il cast della serie tv con Anya Taylor-Joy

2/10 ©Getty

ll ruolo di Elizabeth Harmon è stato affidato ad Anya Taylor-Joy, attrice, modella ed ex ballerina statunitense, con origini argentine e britanniche. Un futuro astro nascente di Hollywood, classe 1996, il cui esordio è avvenuto nel 2014. Nel 2015 ha preso parte al cast di “The Witch”, per poi ottenere una certa notorietà un anno dopo con “Split” di M. Night Shyamalan. Il regista l’ha inoltre voluta anche per “Glass”, ultimo sequel della trilogia. Ha preso parte a sei episodi di “Peaky Blinders” e i suoi ultimi progetti sono “The New Mutants” ed “Emma”.

