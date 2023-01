11/13 ©IPA/Fotogramma

Il primo impegno di Kate nel suo nuovo ruolo è stata, insieme al principe William, una visita all'Army Training Centre Pirbright per incontrare e ringraziare tutti i militari arrivati dal Canada, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda per il funerale di stato della regina Elisabetta. Per questo primo impegno ufficiale la principessa ha scelto di restare fedele al suo look preferito: coat-dress e cappellino

Il principe William compie 40 anni: dagli scatti con Lady D alle foto con Kate e figli