William e Kate con i figli, la foto in jeans per gli auguri di Natale

Ritratti dall’amico fotografo Matt Porteous durante una passeggiata con i figli nelle campagne del Norfolk in un non precisato giorno estivo, i reali sono stati immortalati mano nella mano, sorridenti e in movimento, lontani dalle formalità di corte. Un’immagine che viene diffusa a mezzo social alla vigilia dell’arrivo su Netflix degli ultimi tre episodi della serie Harry e Meghan

Sneakers ai piedi. Camicia e jeans lunghi per William e Kate. T-shirt e pantaloncini corti per George, Charlotte e Louis. Puntuale, come ogni anno, è arrivata la fotografia per gli auguri di Natale da parte dei principi di Galles. Dopo la prima cartolina, diffusa in anteprima su Twitter, da Re Carlo III e Camilla in posa ufficiale ecco dunque lo scatto meno formale scelto dall’erede al trono e consorte per gli auguri ai sudditi britannici.