Regno Unito, Harry racconta lite con il fratello William

Lo scontro

approfondimento

Principe Harry: "Mio padre e mio fratello non vogliono fare pace"

Lo scontro tra i due sarebbe avvenuto nel Nottingham Cottage. William, accusato da Harry di comportarsi come un erede al trono e non come un fratello, gli avrebbe invece detto di volerlo aiutare. ''Dici sul serio? Aiutarmi? Scusa, è così che lo chiami? Aiutarmi?". Sono queste le frasi di Harry che avrebbero fatto infuriare William, ''che non ragionava, era furioso''. Cercando di calmarlo porgendogli un bicchiere d'acqua, Harry racconta che ''è successo tutto così in fretta. Mi ha afferrato per il bavero, strappandomi la collana, e mi ha buttato a terra. Sono atterrato sulla ciotola del cane, che si è rotta sotto la mia schiena, i pezzi mi hanno tagliato. Sono rimasto lì per un momento, stordito, poi mi sono alzato in piedi e gli ho detto di uscire''. Harry scrive che William lo ha invitato a reagire, citando litigi che avevano avuto quando erano bambini, ma lui si è rifiutato di farlo. A quel punto William se ne andò, ma poi tornò "con l'aria dispiaciuta", scrive Harry. ''Non c'è bisogno che tu lo dica a Meg'', ha quindi detto William, aggiungendo che ''non ti ho attaccato''. Harry racconta quindi di aver raccontato l'accaduto al suo terapeuta, mentre la moglie se ne è accorta vedendo i ''graffi e lividi'' sulla schiena, ma ''non era molto sorpresa, non era molto arrabbiata''. Era invece ''molto triste''.