Principe Harry: "Mio padre e mio fratello non vogliono fare pace"

Le amare parole del duca di Sussex sono contenute in una delle due interviste che andranno in onda domenica 8 gennaio. Continuano le accuse alla famiglia reale inglese, in particolare all'indirizzo di Re Carlo III e dell'erede al trono William. L'autobiografia di Harry, in uscita il 10 gennaio, potrebbe essere un duro colpo per i rapporti familiari. Una fonte rivela: è peggio di quel che pensa la famiglia reale

"Vorrei riavere indietro mio padre, vorrei riavere mio fratello". A dirlo è il principe Harry, secondo le anticipazioni dell'intervista televisiva che il figlio minore del sovrano britannico Carlo III ha concesso all'emittente Itv in vista dell'uscita della sua autobiografia il 10 gennaio. "Non doveva finire così", dice il duca di Sussex, aggiungendo di aver sempre voluto "una famiglia, non un'istituzione". Non si è risparmiato Harry che ha affermato anche che "loro pensano sia meglio dipingerci come i cattivi e non hanno nessuna volontà di riconciliazione".

La seconda intervista approfondimento Uk, parlamentare contro Harry e Meghan: vanno tolti loro titoli reali Un'altra intervista verrà poi diffusa sempre domenica dalla Cbs. "Ci è stato detto per sei anni che non potevano fare un commento per proteggerci, ma poi lo hanno fatto per altri membri della famiglia, si arriva ad un punto in cui il silenzio è tradimento". Il principe Harry accusa così la famiglia reale britannica di non averlo mai difeso, ma che anzi, ogni volta che ha tentato di risolvere le cose privatamente, ci sono poi state indiscrezioni e disseminazioni di storie contro di lui e sua moglie Meghan. "Il motto di famiglia è 'never complain, never explain' (mai lamentarsi, mai spiegare), ma è solo un motto", ha affermato il duca, secondo il quale è Buckingham Palace che imbecca i giornalisti sulle storie da scrivere.

"Spare - il minore" approfondimento Harry & Meghan, la reazione dei giornali inglesi alla serie TV Dopo il clamore suscitato dalla serie Netflix "Harry e Meghan", il libro autobiografico "Spare" rischia di creare altre tensioni nella famiglia reale. "Spare" che gioca sul doppio senso di minore, anche come "riserva", "ruota di scorta dell'erede al trono", potrebbe far calare una pietra tombale sulle già molto fredde relazioni del duca di Sussex con il fratello, il principe William. É quanto ha rivelato a The Times una fonte che è a conoscenza dei suoi contenuti, una fonte che non esclude una rottura definitiva tra i due dopo l'uscita del libro. "In generale, penso che il libro sarà peggio di quanto la Royal Family si aspetti - ha raccontato la fonte - tutto è messo a nudo. Ci sono dettagli e una descrizione della lotta tra i fratelli. Personalmente non riesco a vedere come Harry e William potranno riconciliarsi".