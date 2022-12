11/15 ©IPA/Fotogramma

Il principe Harry si è travestito da Spider-Man per i bambini della no-profit Scotty's Little Soldiers che sostiene i parenti dei militari che hanno perso la vita in servizio. Il trentottenne ha mandato un messaggio ai piccoli dicendo loro che non sono soli perché anche lui conosce bene il dolore della perdita di un genitore. Il principe ha aggiunto che a Natale va bene divertirsi senza sentirsi in colpa per chi non c'è più perché l'amore di chi ci ha lasciato non cessa mai

