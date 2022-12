Boston, Kate Middleton e il principe William all'Earthshot Prize. FOTO

6/16 ©Ansa

Prima della serata di gala, la giornata di William e Kate era stata all’insegna di impegni separati. Mentre il principe veniva portato in visita alla Kennedy Library prima dell'appuntamento pomeridiano con il presidente Joe Biden, la moglie ha fatto tappa a Harvard per un incontro con gli esperti del Center on the Developing Child del prestigioso ateneo