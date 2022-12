“Harry & Meghan”, le rivelazioni delle ultime puntate della serie

Mondo

Dal colpo di fulmine al fidanzamento, dalle nozze da favola al primo erede. Harry e Meghan in poco tempo sono diventati una delle coppie reali più amate dal pubblico. Ma con la Famiglia Reale inglese il rapporto sembra non essere stato idilliaco fino a portare i due a dire addio alla Royal Family e trasferirsi oltreoceano. Ecco i momenti più importanti della loro storia d'amore

Harry e Meghan si sarebbero conosciuti durante un appuntamento al buio combinato proprio per loro. A fare da Cupido pare sia stata un’amica comune, che ha organizzato l’incontro nel giugno del 2016 a Toronto. Da quel giorno i due non si sono più separati

L’attrice americana, nota per il suo ruolo nella serie "Suits", ha dichiarato di aver rivisto il principe a Londra pochi giorni dopo il primo incontro. Lo stesso Harry ha confermato che tra i due è subito scattato il giusto feeling e che per questo le ha chiesto di raggiungerlo in Botswana per una vacanza insieme