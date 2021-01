In attesa di ascoltarlo dal vivo per l’atteso spettacolo nell’halftime del Superbowl , The Weeknd ( le canzoni più famose ) ha annunciato l’uscita del suo secondo greatest hits , a soli tre anni dalla raccolta di successi “The Weeknd in Japan”. Il cantautore canadese sta vivendo un momento d’oro grazie all’album “After Hours”, quarto in studio, e al singolo “Blinding Lights” tornato nella top 5 della classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti ad oltre un anno dall’uscita. La stessa canzone ha permesso a The Weeknd di entrare nella storia della musica con una serie di record e di traguardi incredibili. “ Blinding Lights ” è entrata nella top 5 di Billboard per tre anni consecutivi dal 2019 al 2021, inoltre Spotify ha certificato che la canzone è da un intero anno in top 10 Global Chart, un traguardo mai raggiunto finora nella storia della piattaforma streaming.

The Highlights include cinque canzoni dall’album “After Hours” e cinque dall’album “Beauty Behind the Madness". Sono tre invece le tracce tratte da “Starboy”, due da “House of Balloons” e una dall’EP “My Dear Melancholy”. Nell’album ci sono anche due canzoni che non sono entrate in progetti discografici di The Weeknd, si tratta di “Pray for me” per il film Black Panther e “Love Me Harder” con Ariana Grande. Non sono invece presenti le recenti collaborazioni con Maluma e Rosalia rispettivamente per una versione rinnovata di “ Hawaii ” e di “ Blinding Lights ”.

L’annuncio di “ The Highlights ”, greatest hits di The Weeknd, ha permesso di conoscere anche la tracklist dell’album che sarà disponibile dal 5 febbraio . Queste le canzoni contenute nell’album:

Un nuovo progetto discografico e il Superbowl

L’uscita del greatest hits arriva a sorpresa considerando le ultime dichiarazioni di The Weeknd. L’artista aveva infatti parlato di un nuovo album in lavorazione nonostante il grande successo di “After Hours”. L’idea del cantautore è quella di creare un progetto a tema Black Lives Matter e ispirato dalle manifestazioni del 2020. In un’intervista a TMRW ha dichiarato: "Sono stato più ispirato e creativo durante la pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) di quanto potrei essere normalmente mentre ero in viaggio. La pandemia, il movimento Black Lives Matter e le tensioni elettorali hanno creato soprattutto un senso di gratitudine per quello che ho e la vicinanza con le persone vicino a me".

Il 7 febbraio The Weeknd sarà il protagonista assoluto del tradizionale live in programma durante il Superbowl che andrà in scena questa volta al Raymond James Stadium di Tampa.