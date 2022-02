The Weeknd, in arrivo The Dawn FM Experience su Prime Video

Stando a quanto riportato dal magazine Variety, The Dawn FM Experience, in uscita il 26 febbraio su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), sarà uno speciale che racconterà per immagini l’ultimo album dell’artista

The Dawn FM Experience è il titolo del nuovo progetto dell’artista che negli ultimi anni sta dominando incontrastato le classifiche di vendita a livello mondiale. Come rilanciato dal magazine Variety, nelle scorse ore The Weeknd ha annunciato l’uscita dello speciale musicale in arrivo su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).