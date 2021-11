Il brano è stato annunciato con una breve anteprima audio su Instagram che ha ottenuto più di mezzo milione di like Condividi

Poche ore fa i due artisti hanno distribuito il videoclip del duetto che ha subito riscosso ottimi consensi da parte del pubblico. Da un lato Post Malone, dall’altro The Weeknd (FOTO), le star della musica hanno unito stili e voci per dare vita alla canzone pronta a dominare le classifiche di vendita nei prossimi mesi.

One Right Now è il titolo del singolo che unisce due dei cantanti di maggior successo del momento che alcuni giorni fa hanno annunciato la collaborazione con una breve anteprima audio su Instagram in grado di ottenere oltre mezzo milione di like.

The Weeknd e Post Malone hanno ora pubblicato il videoclip della canzone ricoprendo il ruolo di protagonisti in una sfida senza alcuna esclusione di colpi; nel giro di poco tempo il filmato ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni su YouTube.

Post Malone, classe 1995, è tra le principali rivelazioni discografiche degli ultimi anni. La sua grande esplosione mediatica è arrivata con l'album Stoney, seguito poi da Beerbongs & Bentleys e Hollywood's Bleeding. Per quanto riguarda i singoli, tra i più popolari Candy Paint, I Fall Apart, Better Now e Circles.