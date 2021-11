Rosalia in duetto con The Weeknd in "La Fama": trailer del singolo

La cantautrice spagnola Rosalia è di nuovo al fianco di The Weeknd, per un inedito in uscita l’11 novembre. Ecco il trailer ufficiale della canzone che si intitola “La Fama” Condividi

Cosa succede quando una delle più talentuose cantautrici spagnole, incontra uno dei più famosi hitmaker del momento? Ne esce una collaborazione da urlo, come quella che sicuramente ascolteremo nel nuovo singolo di Rosalia e The Weeknd, “La Fama”. Per i due non è la prima volta in coppia, visto che hanno già collaborato al remix di successo del brano “Blinding Light” con la firma di Abel Makkonen Tesfaye. Nel frattempo, per ingannare l’attesa, i due artisti hanno deciso di regalare ai fan di tutto il mondo un breve teaser trailer della canzone, pubblicato su YouTube.

"La Fama": Rosalia e The Weeknd nel trailer Solo 0.37 secondi di teaser trailer pubblicato su YouTube, nei quali però è già possibile intuire quello che sarà il concept del nuovo singolo "La Fama", firmato da Rosalia e The Weeknd. Una bachata energica e sensuale che riporta i due pluripremiati artisti a collaborare dopo il successo del remix di "Blinding Lights". Nel videoclip Rosalia è un'affascinante ballerina che, raccolta in abiti scintillanti, strega con le sue movenze un The Weeknd seduto tra il pubblico. Frame che iniziano con un cameo dell'attore statunitense Danny Trejo, star di "Machete" e "Machete Kills". "Preparatevi per un'atmosfera caliente" annuncia l'uomo, prima dell'entrata in scena della cantautrice spagnola. A colpire nel video non solo la bellezza della cantante, ma anche un inedito The Weeknd che per la seconda volta in carriera si cimenta con il canto in spagnolo. Solo nel 2020 ha collaborato al fianco del colombiano Maluma per il remix bilingue di "Hawái", che ha raggiunto la posizione numero Uno nella classifica Hot Latin Songs di Billboard.

Rosalia, il nuovo album è "Motomami" "La Fama", il nuovo singolo di Rosalia in collaborazione con The Weeknd, sarà il primo vero estratto del nuovo album "Motomami" la cui uscita – in programma per il 2022 – è stata annunciata dalla cantante poco meno di una settimana fa su Instagram. Un breve montaggio con scatti rapidi di Rosalia immersa tra borchie, glitter e farfalle mentre canta quella che con ogni probabilità sarà la title track del disco, in atmosfere sempre più elettroniche. "Motomami" segna il grande ritorno della cantautrice spagnola più talentuosa e in voga del momento, dopo l'incredibile successo dell'ultimo album "El Mal Querer" (2018) – vincitore del Latin Grammy 2018 – accanto alle collaborazioni con artisti del calibro di Travis Scott, Billie Eilish, Bad Bunny, Arca e Oneohtrix Point Never. A settembre, la star spagnola ha portato a casa anche l'MTV Video Music Award 2021 per il miglior video latino, vinto grazie alla sua collaborazione con Eilish in "Lo Vas A Olvidar" per la serie TV HBO "Euphoria" (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).