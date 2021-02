Post Malone, concerto virtuale per i 25 anni dei Pokémon

Il trapper, grande fan della serie, sarà il protagonista del concerto organizzato virtualmente per festeggiare il quarto di secolo delle famose creature immaginarie Condividi:

Per celebrare i 25 anni dei Pokemon, The Pokemon Company International ospiterà un concerto virtuale di Post Malone. Il trapper è un grandissimo fan ed è ancora in possesso di un Game Boy Color utilizzato appositamente per poter giocare alla serie di videogiochi incentrata sulle famose creature immaginarie. Lo stesso Post Malone ha dichiarato a Billboard: "Sono un fan dei Pokemon da tempo, ci sono cresciuto. Festeggiare 25 anni è un grosso problema (l’artista ha compiuto 25 anni lo scorso luglio), quindi abbiamo deciso di farlo insieme. L’opportunità di suonare al Pokémon Day è fantastica”. Il concerto è in programma il prossimo 27 febbraio alle ore 19 e fa parte di una serie di iniziative virtuali organizzate per l’occasione. L’evento che vede protagonista Post Malone nasce dalla partnership tra Universal Music e il programma musicale per i venticinque anni dei Pokémon, P25 Music. Il concerto è gratuito e si potrà vedere sul canale YouTube ufficiale dei Pokémon, sull'account Twitch ufficiale e anche sul sito web.

In vista del concerto di Post Malone, The Pokémon Company International ospiterà anche un Pokémon GO Tour. Verrà distribuita una password speciale per consentire ai giocatori di aggiungere un Pikachu inedito ai loro videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo. "In linea con il tema musicale dell'anno, questo Pikachu conosce la mossa Sing, che normalmente non può imparare", viene spiegato nel comunicato. In attesa di prepararsi per il concerto di Post Malone, tutti i fan potranno guardare una selezione curata di episodi a tema musicale della serie animata Pokémon tramite la TV Pokémon, sul web o scaricando l'app.