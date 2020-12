Post Malone: migliaia di Crocs alla scuola della sua città natale

Il rapper sta collaborando con il brand di calzature per una special edition. Per l'occasione, ha deciso di mandarne gratuitamente all'intero corpo accademico della Grapevine High School, in Texas

Post Malone ha lanciato la Post Malone x Crocs Duet Max Clog, una collezione speciale realizzata con il brand di calzature.

Post Malone per Crocs approfondimento Post Malone, concerto tributo ai Nirvana e boom di donazioni Il rapper, cantante e produttore discografico 25enne ha collaborato con il brand di calzature Crocs per una special edition Post Malone x Crocs Duet Max Clog, che comprende due nuovi zoccoli, uno nero e uno fucsia. A caratterizzare le celebri “ciabatte” sono i ciondoli Jibbitz, disegnati appositamente da Post Malone per la capsule. Non è la prima collaborazione tra l'artista è Crocs: quest'ultima linea è infatti la quinta partnership realizzata nell’arco di due anni. La collezione è uscita sul mercato martedì ed è andata esaurita in poche ore. Austin Richard Post, vero nome di Post Malone, ne ha inviate migliaia all'intero corpo accademico di Grapevine High School, in Texas, la scuola della sua città natale. La scuola superiore di Grapevine ha un corpo studentesco di circa 1.900 persone e forse 100 insegnanti: Post Malone ha quindi inviato almeno 2mila Crocs. Il preside di Grapevine, Alex Fingers, ha annunciato l'arrivo delle calzature su Twitter, specificando che Post aveva apprezzato il buon lavoro che la scuola aveva fatto per la comunità negli ultimi tempi e che quindi aveva deciso di restituire un po' di sé stesso. Il preside Fingers ha persino mostrato il suo set di Crocs.

Il preside ha anche pubblicato le foto dei bambini del campus mentre aprono le borse per scoprire le loro paia di Crocs. Ma non è l'unico bel gesto di Post: il 25enne ha regalato migliaia di altre paia delle sue Crocs in tutto il mondo, grazie alla collaborazione con un ente di beneficenza chiamato Musicians on Call, che porta la musica negli ospedali, assicurandosi che anche i volontari e gli operatori in prima linea ne ricevessero un paio.