Ty Dolla e Post Malone di nuovo insieme in "Spicy"

"Spicy" fa parte del nuovo disco del produttore, intitolato " Featuring Ty Dolla $ign ", in uscita venerdì 23 ottobre. Il brano è stato prodotto da Ty Dolla $ign, Damn James! e Westen Weiss. “Questo nuovo album è tutto sulle frequenze” ha rivelato il 38enne. “Ho scelto attentamente ogni persona presente in questo nuovo lavoro in base alla necessità specifica di ogni canzone. Sai, quella magia che solo quella persona potrebbe portare al brano. E 'Spicy' non era diversa. Questa canzone richiedeva la frequenza di Post . Inoltre dopo "Psycho" avevamo bisogno di un altro successo. Sono molto felice che Post mi abbia prestato il suo talento perché sicuramente abbiamo un altro successo tra le mani”. Poi ha proseguito: “Sono stato benedetto dal dono della collaborazione. Non tutti gli artisti possono collaborare con un artista ed ottenere un risultato incredibile. Molte persone dicono che quando vedi indicato su un brano ‘featuring Ty Dolla $ign’ sai per certo che sarà una bomba. Per quanto ne sia lusingato, nella mia umiltà non posso che essere d’accordo” ha dichiarato il produttore discografico californiano.

Ty Dolla Sign sul nuovo album

“Il mio approccio alla musica si basa da sempre su tre elementi: frequenze, emozioni ed energia” ha spiegato ancora Ty Dolla Sign. “Quando collaboro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un mio progetto o del lavoro di qualcun altro, l’obiettivo principale è sempre lo stesso: far arrivare alla perfezione le frequenze. Quando creo qualcosa e coinvolgo altri artisti, non li scelgo in base a quanto siano hot in quel momento o a quanti stream stanno totalizzando, li scelgo in base al loro lavoro perché tutto deve incastrarsi al meglio. Scelgo artisti che siano precisi tanto quanto me con ogni strumento. Ognuno ha un lato di ‘Ty Dolla $ign’ che preferisce: la capacità di collaborare con artisti di ogni genere musicale, il sottostimato re del R&B, il creatore di hit che anima i club, il polistrumentista e il produttore. A volte sono io il primo a voler usare frequenze diverse nelle mie canzoni. Ho deciso di intitolare il mio terzo album in studio ‘Featuring Ty Dolla $ign’ perché c’è davvero qualcosa per tutti in questo lavoro. Al mio fianco ci sono i miei più talentuosi amici e nell’album sono presenti alcuni dei migliori brani della mia carriera”.

Ty Dolla, la tracklist dell'album

Ecco i brani contenuti nel nuovo album di Ty Dolla Sign: