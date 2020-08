Post Malone sfida alla chitarra il produttore di Ozzy Osbourne

Duello musicale tra il rapper e il suo produttore Andrew Watt: battaglia a suon di note, scelte “Cliffs of Dover” e “Take What You Want”

Post Malone è uno dei cantanti più seguiti al mondo. Dopo aver esordito col singolo “White Iverson” nel febbraio 2015, il rapper di Syracuse ha conquistato la fama internazionale nella primavera del 2018, quando il suo secondo album “Beerbong & Bentleys” conquistò il disco di platino negli Stati Uniti d’America nel giro di 24 ore. Il suo successo è poi dilagato lo scorso anno con l’album “Hollywood’s Bleeding”, in cui è contenuta la hit “Circles”. Il 25enne, che non ama essere identificato con l’etichetta di rapper visto che ha realizzato anche alcuni lavori vicini al pop e all’hip-hop, è stato grande protagonista durante quest’anno molto complicato: ad aprile è uscito il video “Tryna F*ck Me Over” di 50 cent in cui Post Malone è presente, pochi giorni dopo ha partecipato al concerto tributo ai Nirvana in streaming insieme a Travis Barker con l’obiettivo di raccogliere fondi per fronteggiare l’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). L’estro dell’artista statunitense è particolarmente riconosciuto in giro per tutto il mondo e si è visto anche nelle ultime ore, quando ha sfidato alla chitarra Andrew Watt. Un duello simpatico e scherzoso perché lo sfidante è il produttore del suo ultimo album, ma anche dell’ultimo lavoro discografico di Ozzy Osbourne (“Ordinary man” uscito il 21 febbraio 2020). Andrew Watt è un chitarrista e, punto nell’orgoglio, ha accolto il guanto di sfida. POST MALONE VS ANDREW WATT: LA SFIDA A SUON DI CHITARRA “Ciao, mi chiamo Austin Post (questo il nome di Post Malone all’anagrafe, ndr) e alla chitarra sono meglio di Andrew Watt”. L’interprete di “Circles” ha condiviso questo messaggio sui suoi canali social e poi si è messo a suonare “Cliffs of Dover” di Eric Johnson con le sei corde.

Andrew Watt ha risposto prontamente al suo pupillo e ha replicato con “Take What You Want”, una collaborazione del 2019 proprio tra il rapper, lo stesso Watt e Travis Scott. Il risultato della contesa? Non c’è un vincitore, il giudizio è lasciato ai commenti dei fan e degli appassionati, indubbiamente divertiti da questo duello a distanza.