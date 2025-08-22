Anna, la possibile scaletta del concerto a Campobasso

Dopo la tournée estiva, a novembre la rapper di Désolée sarà protagonista del suo primo tour nei palazzetti in programma in otto città italiane: Mantova, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Roma, Padova e Torino
Ultimo appuntamento con il tour estivo di Anna. Domenica 24 agosto la rapper porterà la sua musica a Campobasso. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo della voce di Gasolina: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
anna a campobasso, la possibile scaletta del concerto
Anna chiuderà il Campobasso Summer Festival con il concerto in programma all’Area Eventi Nuovo Romagnoli. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo show della giovane artista avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere la location: contrada selvapiana snc, 86100, Campobasso. Al momento Anna non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 9 agosto al concerto di Cinquale:
- I Got It
- Bikini
- Soldi arrotolati
- ABC
- Gasolina
- Ciao bella
- Advice
- Why u mad
- 1 momento
- Drippin’ in Milano
- Anelli e collane
- I love it
- BBE
- Vetri Neri
- Tonight
- Show Me Love
- Vieni dalla Baddie
- Fashion
- Petit for you
- Everyday
- Mulan
- Una tipa come me
- Cookies N’ Cream
- 30° C
- Hello Kitty
- TT le Girlz
- Désolée
- Hello Kitty
Approfondimento
Red Valley, la terza serata è tutta di Anna, Lazza, Tony Effe e Aoki
Dopo la tournée estiva, a novembre l’artista tornerà in concerto con il suo primo tour nei palazzetti in programma in otto città italiane: Mantova, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Roma, Padova e infine Torino. Questo il calendario completo:
- 16 novembre – Mantova, PalaUnical
- 22 novembre – Milano, Unipol Forum
- 23 novembre – Milano, Unipol Forum
- 24 novembre – Milano, Unipol Forum
- 26 novembre – Bologna, Unipol Arena
- 28 novembre – Firenze, Mandela Forum
- 30 novembre – Napoli, Palapartenope
- 2 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport
- 4 dicembre – Padova, Kioene Arena
- 6 dicembre – Torino, Inalpi Arena
Approfondimento
Anna, Desolée conquista subito le classifiche digitali
Nel giugno del 2024 Anna ha pubblicato l’album Vera Baddie, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI e certificato con quattro dischi di platino. Quest’estate Anna sta facendo ballare tutti con il tormentone Désolée: “Non volevo fare il solito brano estivo con cassa dritta, ma volevo sperimentare altri stili. Con Miles è uscito questo brano che combina alla perfezione reggaeton e pop elettronico. Suona diverso da ciò che ho fatto in passato. In generale, non mi piace ripetere me stessa”. Nel corso degli anni la rapper ha collezionato numerose collaborazioni: da 3 di cuori e BBE con Lazza (FOTO) a Vetri neri con Ava e Capo Plaza a TT le girlz con Niky Savage.
©IPA/Fotogramma
Estate 2025, 21 tormentoni che ci accompagneranno in vacanza
Da Anna con 'Desolée' a Giorgia con 'L’unica' passando per Sarah Toscano e Carl Brave con 'Perfect', Alessandra Amoroso e Serena Brancale con 'Serenata' ed Ed Sheeran con 'Azizam'. Ecco ventuno tormentoni da cantare quest’estate