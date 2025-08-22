Anna, la possibile scaletta del concerto a Campobasso

Nel giugno del 2024 Anna ha pubblicato l’album Vera Baddie, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI e certificato con quattro dischi di platino. Quest’estate Anna sta facendo ballare tutti con il tormentone Désolée: “Non volevo fare il solito brano estivo con cassa dritta, ma volevo sperimentare altri stili. Con Miles è uscito questo brano che combina alla perfezione reggaeton e pop elettronico. Suona diverso da ciò che ho fatto in passato. In generale, non mi piace ripetere me stessa”. Nel corso degli anni la rapper ha collezionato numerose collaborazioni: da 3 di cuori e BBE con Lazza (FOTO) a Vetri neri con Ava e Capo Plaza a TT le girlz con Niky Savage.