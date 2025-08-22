Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Anna, la possibile scaletta del concerto a Campobasso

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo la tournée estiva, a novembre la rapper di Désolée sarà protagonista del suo primo tour nei palazzetti in programma in otto città italiane: Mantova, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Roma, Padova e Torino

Ultimo appuntamento con il tour estivo di Anna. Domenica 24 agosto la rapper porterà la sua musica a Campobasso. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo della voce di Gasolina: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

anna a campobasso, la possibile scaletta del concerto

Anna chiuderà il Campobasso Summer Festival con il concerto in programma all’Area Eventi Nuovo Romagnoli. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo show della giovane artista avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere la location: contrada selvapiana snc, 86100, Campobasso. Al momento Anna non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 9 agosto al concerto di Cinquale:

  • I Got It
  • Bikini
  • Soldi arrotolati
  • ABC
  • Gasolina
  • Ciao bella
  • Advice
  • Why u mad
  • 1 momento
  • Drippin’ in Milano
  • Anelli e collane
  • I love it
  • BBE
  • Vetri Neri
  • Tonight
  • Show Me Love
  • Vieni dalla Baddie
  • Fashion
  • Petit for you
  • Everyday
  • Mulan
  • Una tipa come me
  • Cookies N’ Cream
  • 30° C
  • Hello Kitty
  • TT le Girlz
  • Désolée
  • Hello Kitty

Approfondimento

Red Valley, la terza serata è tutta di Anna, Lazza, Tony Effe e Aoki

Dopo la tournée estiva, a novembre l’artista tornerà in concerto con il suo primo tour nei palazzetti in programma in otto città italiane: Mantova, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Roma, Padova e infine Torino. Questo il calendario completo:

  • 16 novembre – Mantova, PalaUnical
  • 22 novembre – Milano, Unipol Forum
  • 23 novembre – Milano, Unipol Forum
  • 24 novembre – Milano, Unipol Forum
  • 26 novembre – Bologna, Unipol Arena
  • 28 novembre – Firenze, Mandela Forum
  • 30 novembre – Napoli, Palapartenope
  • 2 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport
  • 4 dicembre – Padova, Kioene Arena
  • 6 dicembre – Torino, Inalpi Arena

Approfondimento

Anna, Desolée conquista subito le classifiche digitali

Nel giugno del 2024 Anna ha pubblicato l’album Vera Baddie, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI e certificato con quattro dischi di platino. Quest’estate Anna sta facendo ballare tutti con il tormentone Désolée: “Non volevo fare il solito brano estivo con cassa dritta, ma volevo sperimentare altri stili. Con Miles è uscito questo brano che combina alla perfezione reggaeton e pop elettronico. Suona diverso da ciò che ho fatto in passato. In generale, non mi piace ripetere me stessa”. Nel corso degli anni la rapper ha collezionato numerose collaborazioni: da 3 di cuori e BBE con Lazza (FOTO) a Vetri neri con Ava e Capo Plaza a TT le girlz con Niky Savage.

FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/21
Musica

Estate 2025, 21 tormentoni che ci accompagneranno in vacanza

Da Anna con 'Desolée' a Giorgia con 'L’unica' passando per Sarah Toscano e Carl Brave con 'Perfect', Alessandra Amoroso e Serena Brancale con 'Serenata' ed Ed Sheeran con 'Azizam'. Ecco ventuno tormentoni da cantare quest’estate

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Lil Nas X ricoverato e arrestato per sospette overdose e aggressione

Spettacolo

Un video pubblicato in esclusiva da TMZ, che sarebbe stato filmato poco prima dell’arresto,...

Anna, la possibile scaletta del concerto a Campobasso

Musica

Dopo la tournée estiva, a novembre la rapper di Désolée sarà protagonista del suo primo tour...

Eros Ramazzotti torna dopo tre anni con Il mio giorno preferito

Musica

Il 17 ottobre il cantautore sarà protagonista del World Tour Gala Première allo Ziggo Dome di...

Brent Hinds, ex chitarrista dei Mastodon, è morto in incidente in moto

Musica

Il co-fondatore del gruppo heavy metal, che si trovava a bordo della sua Harley Davidson, si...

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno adottato una bambina

Spettacolo

La star di Stranger Things, 21 anni, e il figlio del musicista rock Jon Bon Jovi, 23 anni, hanno...

Spettacolo: Per te