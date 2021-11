The Weeknd e Post Malone, annunciata una collaborazione

Al momento nessuna indiscrezione per quanto riguarda titolo e possibile data di distribuzione

Due stelle assolute del firmamento musicale e un filmato con l’anteprima di un brano inedito, nelle scorse ore The Weeknd e Post Malone hanno attirato l’attenzione del pubblico con l’annuncio di quello che sembrerebbe proprio essere un duetto .

Il breve video condiviso ha regalato ai fan un’anteprima della canzone senza però svelarne titolo e data di uscita, non resta quindi che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.

Il grande successo dei due artisti

La voce di Blinding Lights è tra i nomi di maggior popolarità in tutto il mondo. Il suo ultimo disco After Hours ha raggiunto la vetta della US Billboard 200 ottenendo anche due dischi di platino negli Stati Uniti d’America grazie alla vendita di oltre due milioni di copie.