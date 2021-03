Post Malone apre le celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della nascita dei Pokémon. Concerti, videogiochi e tante sorprese in arrivo per i fan dei mostriciattoli tascabili

Sul palco virtuale Post Malone ha eseguito alcuni dei suoi più grandi successi come: ” Psycho”, “Circles”, “Only Wanna Be With You” (cover realizzata proprio per l’evento) e “ Congratulations ”. Durante il concerto l’artista ha potuto incontrare moltissimi dei Pokémon più famosi che hanno caratterizzato la fortunata serie di videogiochi.

Per questo importante traguardo la compagnia non ha badato a spese, facendo partire una campagna pubblicitaria imponente e promettendo ai propri fan molte sorprese e tantissimi eventi.

Pokémon, 25 anni di avventure in giro per il mondo

Partendo dagli stater di Kanto, fino ad arrivare alle creature leggendarie, il viaggio/concerto di Post Malone è stata l’occasione per mostrare ai fan del cantante e dei Pokémon tutta la strada percorsa in questi 25 anni di avventure.

Il viaggio nel 25° anniversario delle creature tascabili è solo all’inizio e la The Pokémon Company ha promesso un anno ricco di eventi e di sorprese per i fan di tutto il mondo.

Tutti gli appassionati di videogiochi almeno una volta nella vita hanno preso in mano il loro Game Boy e sono partiti all’avventura assieme ai loro Pokémon. Gli anni sono passati, le console sono cambiate ma la schiera di appassionati e di fedelissimi ha seguito sempre con interesse le storie che ruotano attorno all’universo dei Pokémon.

Regioni diverse, amici diversi, console diverse e un’unica grande passione: quella di catturare tutte i mostriciattoli portatili e diventare l’allenatore più forte di sempre.

In questi 25 anni di avventure la The Pokémon Company ha sempre cercato di accontentare i fan dei loro mostriciattoli, anche se non sempre i giocatori hanno apprezzato gli sforzi fatti nel proporre giochi e novità.

Il concerto di Post Malone e tutti gli eventi legati al P25 Music Presents sono un ulteriore ringraziamento per i fan del gioco che dopo tutti questi anni sono rimasti al fianco delle loro creature, continuando a collezionarle tutte e continuando a sfidare gli allenatori di tutto il mondo.

Da Post Malone a Katy Perry, tutte le iniziative per il 25° anniversario dei Pokémon

Questo concerto virtuale è solo la prima delle iniziative musicali organizzate per i 2021. Nei prossimi mesi saranno rivelate al mondo le sorprese che Katy Perry e J Balvin hanno in servo per i fan dei Pokémon, tra cui “Pokémon 25: The Album”, un disco di inediti che verrà pubblicato in autunno.

Oltre alle sorprese in musica, per tutti i fan dei videogiochi, la The Pokémon Company ha annunciato, in esclusiva su Nintendo Switch, “Pokémon Diamante Lucente” e “Perla Splendente”, remake dei vecchi titoli per Nintendo DS.

Il prossimo anno invece, sarà il turno di “Leggende Pokémon: Arceus”, che porterà i giocatori in una Sinnoh del passato.

Insomma le sorprese previste per il 25° anniversario dei mostriciattoli tascabili sono ancora molte e, parola di The Pokémon Company, lasceranno tutti a bocca aperta.